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Manisa'daki orman yangınıyla mücadele devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde 13 Ağustosta başlayan ve Salihli ilçesine ulaşan yangınla ilgili söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 13 Ağustosta Salı günü başlayan ve Salihli ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte yoğunlaşan çalışmalarda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 66 Arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri görev aldı. Öte yandan yangını söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, jandarma ekipleri, AFAD ve vatandaşlar da destek veriyor.