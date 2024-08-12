3.Sayfa

Manisa'daki yangın 44 saatte kontrol altında

Manisa'nın ciğerleri yandı: 290 hektar alan kül oldu

Manisa'da orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarında cumartesi günü saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını yaklaşık 44 saatte kısmen kontrol altına alındı. Yangında 290 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Salihli'nin Çelikli Mahallesi Gümüşçayı mevkiinde bulunan ormanlık alanda Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlanmıştı. Cumartesi gününden itibaren gece gündüz devam eden yangına havadan ve karadan orman yangın ekipleri müdahale etti.

Sarp ve engeli arazideki yangına ekipler kontrol altına alabilmek için canla başla mücadele etti. Yangın 44 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 290 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.