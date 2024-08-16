Manisa'daki Yangınla İlgili Son Durum Açıklandı

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Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan ve Salihli ilçesine kadar ilerleyen yangınla ilgili Manisa Valiliği son durumu paylaştı.

Manisa Valiliği, Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ilçesine ilerleyen yangınla ilgili verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gördes Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangın 16 Ağustos 2024 günü saat 16.00 itibariyle Salihli İlçe sınırlarına intikal etmiş olup, 6 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA, ve 418 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Salihli ilçesi Kale Mahallesi, Kurttutan Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir." - MANİSA