Manisa İtfaiyesi akreditasyon sınavını geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla AFAD koordinasyonunda düzenlenen arama-kurtarma akreditasyon sınavına 60 kişilik uzman ekiple katıldı. Gerçeği aratmayan deprem senaryosunda başarılı performans sergileyen Manisa İtfaiyesi, akreditasyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen sınav kapsamında, Sındırgı merkezli büyük bir deprem meydana geldiği senaryosu uygulandı. İhbarın ardından hızla organize olan Manisa İtfaiyesi, 12 araç ve 60 personelden oluşan ekibiyle kısa sürede tatbikat alanına intikal etti. Bölgede 10'dan fazla lojistik ve operasyon çadırı kurularak kriz merkezi oluşturuldu.

Tatbikatta ekiplerin bir bölümü tamamen yıkılmış binada enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, diğer ekipler ise merdivenli araçlarla yüksek katlardan medikal tahliye operasyonu gerçekleştirdi. AFAD Başkanlığı gözetiminde yürütülen sınavda personelin teknik yeterliliği, saha hakimiyeti ve kriz anındaki koordinasyon becerileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Süreci sahada yöneten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa'nın arama-kurtarma alanında tarihi bir süreçten geçtiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun desteğiyle önemli bir hedefe ilerlediklerini ifade eden İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak arama-kurtarma alanında tarihi bir adım atıyoruz. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu süreci yakından takip ediyor ve bizleri her aşamada destekliyor. Bu sınavı başarıyla neticelendirdiğimizde, arama-kurtarma alanında uluslararası akreditasyona sahip sayılı büyükşehir belediyesinden biri olacağız. Yakın zamanda bu süreci tamamlayan İstanbul ve Kocaeli itfaiyelerinin ardından, Manisa olarak biz de hem ulusal hem de uluslararası afetlerde ilk çağrılacak profesyonel ekipler arasında yerimizi alacağız" dedi.

Sınav sürecinin resmi olarak onaylanmasının ardından Manisa İtfaiyesinin, Türkiye'nin sayılı akredite arama-kurtarma ekiplerinden biri olması bekleniyor. - MANİSA