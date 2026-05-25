Manisa İtfaiyesi akreditasyon sınavını geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa İtfaiyesi akreditasyon sınavını geçti

Manisa İtfaiyesi akreditasyon sınavını geçti
25.05.2026 15:03  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD koordinasyonunda düzenlenen arama-kurtarma akreditasyon sınavına 60 kişilik ekiple katıldı. Gerçeği aratmayan deprem senaryosunda başarılı performans sergileyen ekip, uluslararası akreditasyon yolunda önemli bir aşamayı geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla AFAD koordinasyonunda düzenlenen arama-kurtarma akreditasyon sınavına 60 kişilik uzman ekiple katıldı. Gerçeği aratmayan deprem senaryosunda başarılı performans sergileyen Manisa İtfaiyesi, akreditasyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen sınav kapsamında, Sındırgı merkezli büyük bir deprem meydana geldiği senaryosu uygulandı. İhbarın ardından hızla organize olan Manisa İtfaiyesi, 12 araç ve 60 personelden oluşan ekibiyle kısa sürede tatbikat alanına intikal etti. Bölgede 10'dan fazla lojistik ve operasyon çadırı kurularak kriz merkezi oluşturuldu.

Tatbikatta ekiplerin bir bölümü tamamen yıkılmış binada enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, diğer ekipler ise merdivenli araçlarla yüksek katlardan medikal tahliye operasyonu gerçekleştirdi. AFAD Başkanlığı gözetiminde yürütülen sınavda personelin teknik yeterliliği, saha hakimiyeti ve kriz anındaki koordinasyon becerileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Süreci sahada yöneten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa'nın arama-kurtarma alanında tarihi bir süreçten geçtiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun desteğiyle önemli bir hedefe ilerlediklerini ifade eden İnal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak arama-kurtarma alanında tarihi bir adım atıyoruz. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu süreci yakından takip ediyor ve bizleri her aşamada destekliyor. Bu sınavı başarıyla neticelendirdiğimizde, arama-kurtarma alanında uluslararası akreditasyona sahip sayılı büyükşehir belediyesinden biri olacağız. Yakın zamanda bu süreci tamamlayan İstanbul ve Kocaeli itfaiyelerinin ardından, Manisa olarak biz de hem ulusal hem de uluslararası afetlerde ilk çağrılacak profesyonel ekipler arasında yerimizi alacağız" dedi.

Sınav sürecinin resmi olarak onaylanmasının ardından Manisa İtfaiyesinin, Türkiye'nin sayılı akredite arama-kurtarma ekiplerinden biri olması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa İtfaiyesi akreditasyon sınavını geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa İtfaiyesi akreditasyon sınavını geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.