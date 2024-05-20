Manisa Kula\'da çıkan yangında iş yeri ve evler hasar gördü

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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik 1 iş yeri ve 2 ev hasar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Bey Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki Alaaddin Bedez ve Fikret Çobanköse'ye ait ikametler ve Nurullah Kutluay'a ait iş yerinde yangın meydana geldi. Evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince vatandaşların yardımıyla yangın diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangında bitişik iki ev ve bir işyeri kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi alan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA