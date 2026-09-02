Manisa Kula'da ev yangını kuru otlara sıçradı; itfaiye alevleri çevreye yayılmadan söndürdü - Son Dakika
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Manisa Kula'da ev yangını kuru otlara sıçradı; itfaiye alevleri çevreye yayılmadan söndürdü

Manisa Kula\'da ev yangını kuru otlara sıçradı; itfaiye alevleri çevreye yayılmadan söndürdü
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Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye yayılmadan söndürülürken, evde maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın, bahçedeki kuru otların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Sazlık mevkiinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde başlayan yangın, bahçede bulunan kuru otların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki alanlara sıçrama ihtimali üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki yapılara ve daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana gelip gelmediğiyle ilgili inceleme yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Manisa, Kula, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Kula'da ev yangını kuru otlara sıçradı; itfaiye alevleri çevreye yayılmadan söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Kula'da ev yangını kuru otlara sıçradı; itfaiye alevleri çevreye yayılmadan söndürdü - Son Dakika
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