Manisa\'nın Kula İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kula ilçesine bağlı Gölbaşı mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangına, 3 itfaiye aracı, 3 arazöz, 2 kepçe, 2 sulama tankeri, 1 dozer, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. - MANİSA