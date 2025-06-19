Manisa\'nın Kula İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Elekçi Tepe mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Gökyüzünü siyah dumanla kaplayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile çevre ilçelerden gelen takviye ekipler müdahale etti. Ayrıca Orman İşletme Şefliği'ne bağlı kara ekiplerinin yanı sıra, yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de havadan müdahale etti. Çevre mahalle sakinleri de traktörleri, su tankerleri ve çeşitli ekipmanlarla söndürme çalışmalarına katılarak yangının kontrol altına alınmasına destek verdi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatılacağı öğrenildi. - MANİSA