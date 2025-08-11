Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi, bir kişi gözaltına alındı

11.08.2025 17:20  Güncelleme: 17:26
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınında Turgutalp Mahallesi'nde tahliye işlemleri yapılırken, yangının çıkış sebebiyle bir kişi gözaltına alındı. Yangına hava ve kara unsurları ile müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden orman yangınında bir mahalle boşaltılırken bir kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale edilmeye devam ediliyor. Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana gelen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 22 su ikmal, 7 iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ile etkin bir şekilde müdahale devam ediliyor. Öte yandan yangında ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi tahliye amaçlı tahliye edildi.

Yangın bölgesine giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Özkan, "Soma'da Turgutalp Mahallemizde maalesef bugün saat 14.30 sıralarında bir yangın haberini aldık. Yangın haberinin alınmasıyla beraber kriz merkezinde yerel unsurlarla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yerden ve havadan müdahale başladı. Yangının yayılmasıyla beraber hem hava hem kara unsurlarının etkisi arttırıldı. Tehlikeli bir zamanda bir zamanda başladı yangın. Rüzgarın hızı çok yüksek ve nem oranı düşük, sıcaklık da fazla. Yerleşim birimine de yakın olunca tüm tehlike unsurlara yan yana geldi. Bu hızla iyi bir koordinasyonla tüm araç ve gereçlerimizle yangını bir an önce sonlandırmayı istiyoruz. Hem jandarmamız, emniyetimiz, ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız koordinasyonunda yerelde de etkin şekilde takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız bölgeyi gözeterek hava destek unsurlarını yönlendiriyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızla görüştük. Yerleşim yerlerini tehdit ve tedbirlerini görüştük. Bir an önce bu yangının söndürülmesini temenni ediyorum. Tahliye kararı verilen Kozanlı Mahallemiz var. Arkadaşlarımız orada bilgilendirme yapıyorlar. Kriz merkezinde de hangi araç ve gereç ihtiyacı varsa temin edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Bir kişi gözaltına alındı. Taksirle de olsa etkili bir soruşturma yürütülüyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, manisa, Soma, Son Dakika

