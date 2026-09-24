Manisa Salihli'de darbedilerek öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de darbedilerek öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Manisa Salihli\'de darbedilerek öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Manisa Salihli'de bir kahvehanede darbedilerek öldürülen kişiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Olay 21 Eylül'de Eski Cami Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi; ilk otopside kişinin darbeyle öldürüldüğü belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kahvehanede bir kişinin darbedilerek öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de Eski Cami Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehane işletmecisi iş yerine geldiğinde dış kısımda bulunan masanın yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gök (35) olduğu belirlendi. Şahsın, yapılan ilk otopside şahsın darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ü.B. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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