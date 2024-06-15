Manisa Salihli'de Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri M.Y.'yi (22) durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 7 mermi ele geçirildi.

Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA