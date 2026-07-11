Sarıgöl\'deki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangın, Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamlar ve Tekeliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA