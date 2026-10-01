Manisa Soma'daki maden göçüğünde bir işçi öldü, 4 işçi için kurtarma sürüyor - Son Dakika
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Manisa Soma'daki maden göçüğünde bir işçi öldü, 4 işçi için kurtarma sürüyor

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Manisa Soma\'daki maden göçüğünde bir işçi öldü, 4 işçi için kurtarma sürüyor
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Manisa Soma'daki İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya için kurtarma çalışmaları sürerken, sağ kurtarılan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, "Bu zor süreçte işçilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine gerekli desteğin sağlanması için ilgili tüm kurumlarımızla sahadayız" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetleri neticesinde mahsur kaldığı değerlendirilen 5 işçiden Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşılırken, işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'yı kurtarmak için ekiplerin zamana karşı yarışı hız kesmeden sürüyor. Sağ olarak kurtarılan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi koordinesinde yürütülen kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sağlık, jandarma, emniyet, Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Arama-kurtarma ekipleri göçük alanında faaliyetlerini sürdürürken, teknik ekipler tarafından da olayın meydana gelişine ilişkin bölgede incelemeler gerçekleştiriliyor. Çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Ayrıca olaydan etkilenen işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli desteğin sağlanması için uzman ekipler sahada görev yapıyor.

Vali Özkan çalışmaları yerinde takip ediyor

Arama kurtarma faaliyetlerini bölgeye giderek yerinde takip eden Manisa Valisi Vahdettin Özkan, çalışmaları bizzat koordine ediyor. Kriz Koordinasyon Merkezi'nde sahadan gelen bilgilerin anlık olarak değerlendirildiğini ve kurumlar arası koordinasyonun kesintisiz sürdüğünü belirten Vali Özkan, ekiplerin tüm imkanlarıyla görev yaptığını vurguladı. Devletin tüm imkanlarıyla işçilerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirten Vali Özkan, "Bu zor süreçte işçilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine gerekli desteğin sağlanması için ilgili tüm kurumlarımızla sahadayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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