Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki boşlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dilan Sokak'taki bir apartmanın giriş katında bulunan boşluktaki atıl eşyaların yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, apartmanda hasar oluştu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Atatürk Mahallesi Muhtarı Seydi İnce, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.