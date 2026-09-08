Manisa Turgutlu\'da kum ocağında kamyonun altında kalan Suriyeli işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kum ocağında meydana gelen olayda, kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Turgutlu'nun Çampınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ali Ahmet Havice, Z.K. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yapılan ilk incelemede Havice'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme kapsamında işletmeye ait güvenlik kamerası kayıtları da incelenmek üzere ilgili birime gönderildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü ile işletme sahibi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.