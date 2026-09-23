Manisa Turgutlu'da saldırıda yaralı 6 öğrenci taburcu edilecek, 3'ünün bilinci açık - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da saldırıda yaralı 6 öğrenci taburcu edilecek, 3'ünün bilinci açık

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Manisa Valiliği, Turgutlu'daki saldırıda hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini, yoğun bakımdaki 3 öğrencinin bilincinin açık olduğunu duyurdu. Manisa merkezdeki 3 öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürerken, Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki 6 öğrenci taburcu edilecek.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen silahlı okul saldırısında yaralanan öğrencilerden sevindiren haber geldi. Manisa Valiliği, tedavisi süren hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini, yoğun bakımdaki 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğunu duyurdu.

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçesinde lise öğrencisi Halil Orhan'ın okul arkadaşlarına yönelik düzenlediği pompalı tüfekli saldırı sonrası hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavileri sürüyor. Manisa Valiliği, kamuoyunun yakından takip ettiği yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin olumlu gelişmeleri paylaştı.

"Yoğun bakımdaki 3 öğrencinin bilinci açık"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafif yaralı öğrencilerin evlerine döneceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiManisa Valiliği3. SayfaTurgutluManisaEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da saldırıda yaralı 6 öğrenci taburcu edilecek, 3'ünün bilinci açık - Son Dakika
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