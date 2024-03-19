Manisa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Hap ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Hap ve Tabanca Ele Geçirildi

Manisa Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Hap ve Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı, esrar ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

19.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı, esrar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda D.U. ve A.B. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada; 871 adet sentetik hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabanca fişekleri, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 4 kilogram tütün, 3 gram kubar esrar ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Hap ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Hap ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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