Manyas\'ta Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Grup Amirliği İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan evde meydana gelen yangın sonrası yapılan ihbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR