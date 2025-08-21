Manyas\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Manyas, Susurluk ve Bandırma- Aksakal'dan gelen ekipler ortak olarak müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR