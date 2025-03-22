Manzara İzlerken 15 Metreden Düşen Adam, Film Gibi Kurtarıldı - Son Dakika
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Manzara İzlerken 15 Metreden Düşen Adam, Film Gibi Kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde manzarayı izlerken 15 metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Erman Güven, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 45 dakikalık operasyonuyla kurtarıldı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Güven'in kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.

22.03.2025 15:58
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Manzara izlerken 15 metreden düştü, film gibi operasyonla kurtarıldı

-Ayağı kayıp sarp alandaki çalılıkların arasına düşen adam, itfaiye ekiplerince 45 dakikalık operasyonla kurtarıldı

Yaralanan vatandaş, tedavi için hastaneye götürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Düden Şelalesi yakınlarında manzara izlemek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten sarp alanda bulunan çalılıkların arasına düştü. Çığlıklarla yardım isteyen adam, itfaiye ve AFAD ekiplerinin zorlu bir operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, saat 13.15 sularında Düden Şelalesi'nin seyir alanına yakın bölgede meydana geldi. Manzarayı izlemek için yeşil alana çıkan 33 yaşındaki Erman Güven, ayağının kayması sonucu şelale kenarındaki sarp yamaca yklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çalılıklar arasında sıkışan Güven, bulunduğu noktada yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

45 dakikalık operasyonla kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce çalılık alanı temizledi, ardından halatlar yardımıyla bölgeye iniş yaparak Erman Güven'e ulaştı. Sedye yardımıyla bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan Güven, yaklaşık 45 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla güvenli alana taşındı.

Kurtarma anları, şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine destek verdi. Kurtarıldıktan sonra acı içinde olduğu gözlenen Güven, sağlık görevlilerine sürekli olarak canının yandığını ifade etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kol ile bacaklarında kırıklar olduğu belirtilen Güven, ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manzara İzlerken 15 Metreden Düşen Adam, Film Gibi Kurtarıldı - Son Dakika

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