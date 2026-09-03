Mardin Artuklu'da cip ile traktör çarpıştı, kaza maddi hasarla atlatıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde cip ile traktörün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu ve jandarma inceleme başlattı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde ciple traktörün çarpıştığız kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Nur Mahallesi ile Diyarbakır yolu Akresta geçidi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 V 29 586 Irak plakalı cip ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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