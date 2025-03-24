Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin\'deki Kırsal Alanda Temizlik Çalışması Yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, DEM Partili Nusaybin Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan kırsal Duruca Mahallesinde çevre kirliliğine neden olan çöpleri temizleyerek vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ekipleri, DEM Partili Nusaybin Belediyesi tarafından yapılması gereken temizlik çalışmaları gerçekleştirilmediği için harekete geçti. Mahallede rastgele dökülen çöp ve evsel atıkların oluşturduğu görüntü ve çevre kirliliği giderilerek bölge temizlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda alan doğal görünümüne kavuşturuldu.

Vatandaşlar, Nusaybin Belediyesinin asli görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan çevre kirliliğinden şikayet ederken, Mardin Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla rahat bir nefes aldı. Nusaybinliler, yapılan temizlik çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN