Mardin'de 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mardin'de bir araçta 15 kilo 850 gram uyuşturucu madde bulundu

MARDİN - Mardin'de bir araçta, 15 kilo 850 gram metanfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı belirlediği bir aracı takibe aldı. Uzun süre devam eden fiziki takibin ardından araç polis ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 15 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.