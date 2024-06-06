Mardin'de 1700 dönüm üzerinde buğday ekili arazi küle döndü - Son Dakika
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Mardin'de 1700 dönüm üzerinde buğday ekili arazi küle döndü

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 1700 dönüm buğday ekili arazi küle döndü. Yangınlar rüzgarın etkisiyle yayıldı ve 2 gün boyunca sürdü. İtfaiye ekipleri, iş makineleri ve köylüler müdahalede bulundu. Yangınlara müdahale eden 2 traktörde zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 09:36
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Mardin'de 1700 dönüm üzerinde buğday ekili arazi küle döndü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 1700 dönümün üzerinde buğday ekili arazi küle döndü.

Kızıltepe ilçesinde 4, Derik ilçesinde de 5 ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve traktörlerle de köylüler müdahalede bulundu. Köylülerin traktörler ile itfaiye ekiplerinin ise tüm imkanlarını seferber ederek müdahale ettiği bazı bazı noktalardaki yangınlar rüzgarın etkisiyle 2 gün boyunca sürdü.

Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangınlarda ilk belirlemelere göre 1700 dönüm üzerinde buğday ekili arazi tamamen küle döndü. Çıkan yangınlara müdahale eden 2 traktörde zarar gördü.

Kızıltepe Zahireciler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derik ilçemize bağlı Halıtveran, Doğancı ve Kayacık köylerinde meydana gelen yangında, ilk açıklamalara göre 1300 dönüm buğday tarlasının yanıp, kül olduğu ve hasar tespit çalışmaları devam ettiği; buğdayları yanan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah beterinden esirgesin inşallah" denildi.

Yangınlara ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 1700 dönüm üzerinde buğday ekili arazi küle döndü - Son Dakika

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