Mardin'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, haklarında "kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?