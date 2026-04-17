Mardin\'de 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı

Mardin'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, haklarında "kasten öldürme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - MARDİN