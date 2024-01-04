 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı. İlk kaza, 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün dönemece çarpmasıyla gerçekleşti. Diğer kazada ise 3 otomobilin zincirlenme çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Üçüncü kazada ise bir sürücü otomobilini şarampole yuvarladı ve yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

04.01.2024 - 03:00,
Abone Ol

Mardin'de 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen sürücünün dönemece çarpmasıyla gerçekleşti, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mitanni Kültür Merkezi Cadde'sinde meydana gelen diğer kazada, plakası belirlenemeyen 3 otomobilin zincirlenme çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Nusaybin Devlet Mevkiinde meydana gelen kazada ise, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin\'de 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nusaybin, Mardin, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 04:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement