Mardin'de 4 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı mevkiinde seyir halindeki, plakası belirlenemeyen 4 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN