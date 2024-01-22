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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk 7. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir apartmanda oynayan 4 yaşındaki çocuk, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız beden otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin\'de 4 yaşındaki çocuk 7. kattan düşerek hayatını kaybetti
22.01.2024 - 15:34,
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Mardin Artuklu'da 7'nci kattaki bir dairenin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hazal Arya H., yere düşerek hayatını kaybetti. Acı olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında oturan ailenin 4 yaşındaki kızları Hazal Arya H., balkonda oynadığı sırada düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hazal Arya'nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin'de 4 yaşındaki çocuk 7. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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