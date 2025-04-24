Mardin'de 40 Bin Ton Hububat Vurgunu

Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama

MARDİN - Mardin'de faaliyet gösteren lisanslı depoculuk şirketine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinde 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı yetkililerince yapılan denetimlerin ardından, 40 bin ton hububatın kayıp olduğu ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınırken şebekeye ait 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise tedbir kararı uygulandı.

Soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda kayıp hububatın piyasaya satılmasında rolü bulunan ve aralarında LİDAŞ sahibi ve yöneticisi konumundakinin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "nitelikli zimmet" suçundan tutuklanırken, söz konusu şüphelilere yardım ve aracılık ettikleri tespit edilen 9 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.