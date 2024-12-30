Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 6 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslar arasında; "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 7 ay ve "hırsızlık" suçundan 9 yıl 11 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de 6 Firari Suçlu Tutuklandı - Son Dakika
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