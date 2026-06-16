Mardin'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi - Son Dakika
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Mardin'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi

Mardin\'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi
16.06.2026 13:37  Güncelleme: 13:39
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Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 7-14 Haziran tarihleri arasında il genelinde 236 yangına müdahale etti. Anız yangınlarına karşı uyarı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7-14 Haziran tarihleri arasında il genelinde meydana gelen toplam 236 yangına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, söz konusu tarihler arasında ekin, araç, anız ve çeşitli diğer yangın olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olan ekiplerin çalışmalarına kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, doğal yaşamı olumsuz etkilediği, çevre kirliliğine yol açtığı ve büyük yangın riskleri oluşturduğu belirtildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, verimli tarım arazilerinin korunması ve yangınların önlenmesi için vatandaşlara anız yakmamaları ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 1 haftada 236 yangına müdahale edildi - Son Dakika

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