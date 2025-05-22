Mardin'de 80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
MARDİN - Mardin'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde haber alınamayan 80 yaşındaki Sıddık Demirel'in evine ihbar üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri demir korkulukları keserek girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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