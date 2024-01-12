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Mardin'de adliye çıkışında kavga çıktı - Son Dakika
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Mardin'de adliye çıkışında kavga çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde adliye çıkışında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Mardin\'de adliye çıkışında kavga çıktı
12.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:16
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Mardin'in Nusayabin ilçesinde adliye çıkışı iki grup arasında yaşanan kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Hükümet Konağı önünde adliye çıkışı iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sona erdi. Ölen ve yaralananın olmadığı kavgada polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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