Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandı - Son Dakika
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Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandı

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Mardin Kızıltepe'de Esen-Topçul ve Çınar aileleri, kanaat önderlerinin desteğiyle barıştı.

31.03.2025 18:02
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Mardin'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

MARDİN - Mardin'de Kızıltepe ilçesinde Esen-Topçul ve Çınar aileleri arasında husumet barışla son buldu.

Kızıltepe ilçesinin Öğrencik köylerinden Esen-Topçul ve Çınar aileleri arasında 5 ay önce başlayan husumet, bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kızıltepe Doğanlı Mahallesi taziye evinde düzenlenen ve bine yakın vatandaşın katıldığı barış yemeği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak konuşma ve bayram kutlaması ile devam etti. Aile fertlerinin bir araya geldiği taziye evinde, taraflar ve davetliler Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. Ardından tokalaşarak barış sağlandı. Kızıltepe ilçesinde düzenlenen barış merasimine çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

Bin kişinin hazır bulunduğu merasiminin yapıldığı salona taraflar barışa öncülük eden kanaat önderlerinin eşliğinde geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasim, din adamları tarafından barışa yönelik dua ve ayetler okunarak devam etti.

Tarafların tokalaşıp selamlaşmalarıyla devam eden barış merasimi davetlilerin bayram kutlaması ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandı - Son Dakika

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