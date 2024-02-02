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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Mardin\'in Artuklu ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Bağlıca köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada Ş.C., M.C., A.C. ve C.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

02.02.2024 18:38
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Mardin'in Artuklu ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlıca köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda Ş.C., M.C., A.C. ile C.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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