Mardin\'in Artuklu ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlıca köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda Ş.C., M.C., A.C. ile C.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN