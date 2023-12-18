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Mardin'de anne ve 5 çocuk sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Mardin'de anne ve 5 çocuk sobadan zehirlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve 5 çocuğun tedavileri devam ediyor.

Mardin\'de anne ve 5 çocuk sobadan zehirlendi
18.12.2023 - 17:51,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne ve 5 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden adam, eşini arayıp cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evde anne G.K., çocukları L.K., H.K., C.K. M.K. ve E.R.K.'yi baygın halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. Aile fertlerinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de anne ve 5 çocuk sobadan zehirlendi - Son Dakika


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