Mardin'de Aranan Şüphelilerden 15'i Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Aranan Şüphelilerden 15'i Tutuklandı

Mardin\'de Aranan Şüphelilerden 15\'i Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

13.02.2024 14:08
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 62 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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