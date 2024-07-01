Mardin'de Aranan Şüphelilerden 17'si Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
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