Mardin'de Aranan Şüphelilerden 20'si Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Aranan Şüphelilerden 20'si Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

12.06.2024 09:47
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 71 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Aranan Şüphelilerden 20'si Tutuklandı - Son Dakika

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