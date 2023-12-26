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Mardin'de ayı saldırısında ağır yaralanan vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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Mardin'de ayı saldırısında ağır yaralanan vatandaş kurtarıldı

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Dereiçi Kıllıt köyünde ayının saldırısına uğrayan bir kişi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralanan vatandaş, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin\'de ayı saldırısında ağır yaralanan vatandaş kurtarıldı
26.12.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:20
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Mardin'in Savur ilçesi Dereiçi Kıllıt köyüne inen ayının saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ayıyı öldürmesiyle kurtarılan şahıs, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Savur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dereiçi Kıllıt köyünde bahçeye inen 50 yaşlarındaki bir kişi ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan vatandaşın feryadını duyan komşuları, ayıyı vurdu.

Vücudunun farklı yerlerinden darbe alarak ağır yaralanan vatandaş, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de ayı saldırısında ağır yaralanan vatandaş kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de ayı saldırısında ağır yaralanan vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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