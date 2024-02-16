Mardin'de başından vurulan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de başından vurulan genç kız hayatını kaybetti

Mardin\'de başından vurulan genç kız hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İdem Y., evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıktığı sırada başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi gören İdem Y., tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak 4 akrabası gözaltına alındı ve jandarma inceleme yapıyor.

16.02.2024 09:46  Güncelleme: 09:49
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Mardin'de 4 gün önce başından vurulan İdem Y., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İdem Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanedeki yaşam mücadelesinin kaybederken, aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı. İdem Y.'nin cenazesinin Kocakent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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