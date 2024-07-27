Mardin'de beton mikseri kaza yaptı - Son Dakika
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Mardin'de beton mikseri kaza yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken mikser kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.07.2024 16:02
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Mardin'in Nusaybin ilçesi beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 73 FA 234 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki demir bariyerlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de beton mikseri kaza yaptı - Son Dakika

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