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Mardin'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, saat 17.50 sıralarında Mardin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir un fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3.5 saat süren çalışmalar sonucu yangın, söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangına 13 araç ve 40 itfaiye eri müdahale etti.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği fabrikada ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.