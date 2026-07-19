Mardin'de Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

19.07.2026 20:13
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Dargeçit'te serinlemek için girdiği Ilısu Barajı'nda boğulan 27 yaşındaki Ramazan Esin hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 27 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Ilısu Barajı'nda boğularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, serinlemek için Ilısu Barajı'na giren Ramazan Esin (27) suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Esin, ambulansla Şırnak'taki Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ilısu Barajı, Dargeçit, 3. Sayfa, Güvenlik, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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