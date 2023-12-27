 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de çıkan yangın faciayı önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de çıkan yangın faciayı önledi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yangın anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Mardin\'de çıkan yangın faciayı önledi
27.12.2023 - 10:20,
Abone Ol

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve yangın anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, sabah saatlerinde Ofis Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aile fertlerinin evde olmadığı anda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürmesi ve evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Zamanında müdahale ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Artuklu, İtfaiye, Mardin, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de çıkan yangın faciayı önledi - Son Dakika


11:32
Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları 2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35
Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25
Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı

Son Dakika
11:32 Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:20 Nuri Bilge Ceylan ile yıllardır konuşmayan Zeki Demirkubuz, sessizliğini bozdu: Susmazsa, her gün yayın açar konuşurum
10:17 Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 11:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de çıkan yangın faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement