Mardin\'de dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün Beyazsu Mesire alanında dereye giren 3 yaşındaki M.M. boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden ailesi, çocuğu sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN