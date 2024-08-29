Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mardin- Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkiinde 43 AZ 280 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüden 1 yaralı - Son Dakika
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