Mardin\'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüden 1 yaralı

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Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin- Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkiinde 43 AZ 280 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN