Mardin'de duba hırsızlığı kamerada
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde arabasıyla yanaştığı dubaya çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde arabasıyla yol kenarındaki dubanın yanına yanaşan şahıs, dükkan önündeki esnafa ait dubayı çaldı.
Plastik dubanın çaldığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Duba Hırsızlığı Görüntülendi - Son Dakika
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