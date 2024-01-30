 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 13 kişi tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin\'de düzenlenen operasyonlarda 13 kişi tutuklandı
30.01.2024 - 10:32,
Abone Ol

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Ocak arasında yapılan çalışmalarda 48 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Tutuklama, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 13 kişi tutuklandı - Son Dakika


11:33
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55
Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor

Son Dakika
11:33 Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
10:55 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı
10:52 Dolar/TL 30,36 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 11:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement