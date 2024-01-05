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Mardin'de Elektrik Trafosunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Söndürdü - Son Dakika
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Mardin'de Elektrik Trafosunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Söndürdü

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mevkiinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Mardin\'de Elektrik Trafosunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Söndürdü
05.01.2024 - 12:19,
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Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan elektrik trafosundaki yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Olay, 12: 00 saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Elektrik Trafosunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Söndürdü - Son Dakika


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